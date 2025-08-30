Contratistas despliegan anuncios móviles en Tabasco para exigir pagos a Pemex

En calles de Villahermosa se observaron camionetas con lonas que mostraban mensajes como: "PEMEX, paga lo que debes”, “Pemex: necesitamos los pagos de 2024” y “#PemexPagaYa”, impresos en fondos guinda —color institucional de Morena—, así como en rosa, verde y negro.

Por varias horas, las camionetas se estacionaron en la llamada Pirámide de Pemex, el principal edificio corporativo de la empresa productiva del estado, sin embargo, elementos de la policía estatal pidieron el retiro de las unidades.

¡@Pemex, qué generosidad! Dejas a proveedores sin cobrar, pero sobra presupuesto para que autoridades acosen vallas móviles en #Villahermosa. 😅 “¡Paga ya!” gritan las calles, mientras el 70% de la economía tabasqueña espera tus migajas. #JusticiaParaProveedores #PemexPaga pic.twitter.com/unWLOZdX4F — Soy Luisma (@LumaLpez1) August 30, 2025

Aunque es la primera vez que estas vallas publicitarias circulan en la capital tabasqueña, la misma estrategia se utilizó en junio en Ciudad del Carmen, Campeche, y otras ciudades de ese estado, donde trabajadores también han resultado afectados por la falta o el retraso en los pagos.

El incumplimiento de pagos a trabajadores y contratistas por parte de Pemex fue, además, una de las causas del desabasto de combustible registrado a inicios de agosto en Chiapas y Ciudad de México, luego de que conductores de pipas suspendieran la distribución de combustible al no recibir su remuneración correspondiente al mes de julio.

El 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina una problemática en el mecanismo de pago a proveedores, lo que generó desabasto de combustible en algunos estados y aseguró que este tema estaba en proceso de solución.

El pasado 25 de agosto, un grupo de trabajadores contratistas de Pemex, provenientes de varias entidades del país, se manifestaron en la torre central de la empresa productiva en la Ciudad de México, ubicada en la zona de Marina Nacional.

Juan Manuel Padilla, uno de los trabajadores contratistas, afirmó que muchas personas llevan exigiendo a Pemex los pagos por sus servicios y trabajos terminados, algunos de los cuales ya están en operación. Pero, en algunos casos, estos no han sido remunerados desde 2022.