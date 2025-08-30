Publicidad

Estados

Contratistas despliegan anuncios móviles en Tabasco para exigir pagos a Pemex

La misma técnica fue usada en Campeche, donde contratistas exigieron los pagos pendientes por trabajos concluidos. Pemex no se ha pronunciado al respecto.
sáb 30 agosto 2025 06:52 PM
Exigen pagos a Pemex con publicidad en camionetas
Las vallas publicitarias circularon este fin de semana en calles de Villahermosa, Tabasco.

Este 30 de agosto, trabajadores y empresas contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) desplegaron diversas camionetas publicitarias en calles de Villahermosa, Tabasco para exigir públicamente a la empresa productiva del estado el pago por los servicios realizados en los últimos años.

Las camionetas fueron vistas circulando por calles de la capital tabasqueña a fin de que más personas se enteraran del adeudo millonario que tiene la empresa con trabajadores de esta entidad.

En calles de Villahermosa se observaron camionetas con lonas que mostraban mensajes como: "PEMEX, paga lo que debes”, “Pemex: necesitamos los pagos de 2024” y “#PemexPagaYa”, impresos en fondos guinda —color institucional de Morena—, así como en rosa, verde y negro.

Por varias horas, las camionetas se estacionaron en la llamada Pirámide de Pemex, el principal edificio corporativo de la empresa productiva del estado, sin embargo, elementos de la policía estatal pidieron el retiro de las unidades.

Aunque es la primera vez que estas vallas publicitarias circulan en la capital tabasqueña, la misma estrategia se utilizó en junio en Ciudad del Carmen, Campeche, y otras ciudades de ese estado, donde trabajadores también han resultado afectados por la falta o el retraso en los pagos.

El incumplimiento de pagos a trabajadores y contratistas por parte de Pemex fue, además, una de las causas del desabasto de combustible registrado a inicios de agosto en Chiapas y Ciudad de México, luego de que conductores de pipas suspendieran la distribución de combustible al no recibir su remuneración correspondiente al mes de julio.

El 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina una problemática en el mecanismo de pago a proveedores, lo que generó desabasto de combustible en algunos estados y aseguró que este tema estaba en proceso de solución.

El pasado 25 de agosto, un grupo de trabajadores contratistas de Pemex, provenientes de varias entidades del país, se manifestaron en la torre central de la empresa productiva en la Ciudad de México, ubicada en la zona de Marina Nacional.

Juan Manuel Padilla, uno de los trabajadores contratistas, afirmó que muchas personas llevan exigiendo a Pemex los pagos por sus servicios y trabajos terminados, algunos de los cuales ya están en operación. Pero, en algunos casos, estos no han sido remunerados desde 2022.

