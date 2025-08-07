Autopista Acapulco-Cuernavaca tendrá 'cierres' parciales por obras

¿Cuándo y dónde serán las obras?

Los trabajos de mantenimiento serán en las gazas del kilómetro 99 de la carretera, en ambos sentidos. Es en la zona conocida como entronque “Brisas”.

Las tareas de conservación serán realizadas del domingo 10 al jueves 14 de agosto de 2025, en un horario de 22:00 a 6:00 horas, por lo que se generarán desvíos de la circulación.

La Capufe recomienda prever los tiempos de traslado, manejar con precaución, disminuir la velocidad antes de la zona en reparación, y en caso de ser necesario, tomar vías alternas.

En caso de una eventualidad o emergencia, se puede contactar al organismo a través del número de atención 074 o en la cuenta oficial de 𝕏. Todos los servicios son gratuitos:

Auxilio vial;

Asistencia médica;

Atención a emergencias;

Ajustador.

Si alguien te pide dinero a cambio de los servicios de Capufe, puedes denunciarlo al 800 990 2900 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas o a través de los correos quejas@capufe.gob.mx o contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

Adiós pago en efectivo, Capufe solicita TAG

Capufe está en una transición para dejar de aceptar pagos en efectivo para generalizar el sistema de telepeaje TAG, que cuenta con tecnología de comunicación remota para hacer el cobro sin necesidad de que el vehículo se detenga por completo, y asegura el constante flujo vehicular.

La entidad tiene su propio TAG oficial llamado IAVE, el cual está disponible en un formato adherible con un valor de 90 pesos con IVA incluido. Puedes tramitarlo en la siguiente liga: https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/

Sigue el Operativo Verano 2025

Capufe realiza diferentes medidas para garantizar la calidad de servicio de los más de 3,900 kilómetros de autopistas y puentes a su cargo hasta el domingo 31 de agosto, como parte del Operativo Verano 2025.

Debido al incremento del flujo vehicular durante el periodo vacacional, el organismo da apertura a la totalidad de carriles según las necesidades de aforo. Para aquellas de mayor afluencia, se implementa el cobro en línea, cabinas móviles, cambio en línea y cobro por copiloto.

Para ello, habrá 4,817 trabajadores de Capufe en alerta permanente para atender a las personas que circulen por la red.

Se espera que el aforo promedio diarios sea de 1.29 millones de cruces, con un incremento de 2.1% en relación al año anterior. Y en los 52 días del operativo, se estima que sea superior a los 67 millones de cruces vehiculares.