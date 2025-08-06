Huachicol y violencia, un binomio que afecta a estados con ductos

Un análisis de Crisis Group señala que los grupos criminales con frecuencia amenazan, torturan y asesinan a sus rivales para ganar territorio en estados que son clave para su negocio de huachicol.

“A medida que aumentaban los precios de la gasolina y, junto con ellos, el robo de combustible, también lo hacían las tasas de homicidios. Por ejemplo, Guanajuato, un estado en el Triángulo Rojo con una concentración bastante alta de oleoductos, tenía menos de 300 asesinatos anuales en promedio entre 2005 y 2009. Esta cifra se duplicó con creces entre 2010 y 2015, y luego volvió a duplicarse, a un promedio anual de 2,794 homicidios, en los cinco años siguientes”, plantea el análisis.

Por varios años, Guanajuato ha sido una de las entidades con más homicidios en el país. (Foto: Diego Costa Costa/Cuartoscuro.)

En cuestión de tres décadas, el robo de hidrocarburos pasó de ser una actividad realizada por trabajadores de Pemex a integrarse a la cartera de las organizaciones criminales. El repunte del fenómeno del huachicoleo coincide con el arranque de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.

“Se fue fraguando una ‘organización paralela a Petróleos Mexicanos’ dedicada a diferentes modalidades del robo de combustible, desde la ordeña de pozos y ductos, robo de pipas, hasta la venta en mercados internacionales”, señala el artículo ¿Qué sabemos del robo de combustible en México? Claroscuros de un delito que no cede , elaborado por catedráticos de la UNAM.

El huachicoleo inicialmente se concentró en estados del centro y sur del país como Veracruz, Ciudad de México Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, sin embargo, en los últimos años se ha ido extendiendo y hoy las entidades del norte del país también son clave en se negocio para el crimen.

Por ejemplo, en el año 2000 en Tamaulipas se identificaron nueve tomas clandestinas pero para 2018 fueron 1,301; en Chihuahua cinco y luego 129; Nuevo León una y en 2018 un total de 263. Uno de los estados que más incremento ha tenido en tomas clandestinas es Guanajuato. En 2000 registraba 13, pero tres sexenios después registraba 1,915.