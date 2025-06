Edomex lanza apoyo al Autoempleo de 25,000 pesos, ¿quiénes pueden registrarse?

¿En qué consiste el apoyo?

La Secretaría del Trabajo del Estado de México publicó su convocatoria al programa con el objetivo de apoyar a la población mayor de edad que quiera emprender su propio negocio, y estén en una condición de pobreza.

El gobierno mexiquense brindará la entrega de mobiliario, equipo y/o herramienta por una única ocasión, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada, con un valor de hasta 25,000 pesos.

Es decir, el apoyo será solo en especie, no en efectivo, con el valor mencionado, según el presupuesto.

¿Quiénes pueden solicitar el programa?

La convocatoria está abierta a las personas que habiten en los 125 municipios del Edomex que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Tener entre 18 y 64 años.

Habitar en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

¿Qué negocios están autorizados para el apoyo?

La convocatoria determina que los emprendimientos susceptibles de apoyo serán:

A) Servicios: estética; jardinería; manicure y decoración de uñas; taller mecánico; vulcanizadora; estética canina.

B) Alimentos: repostería; cocina saludable.

C) Transformación de materias primas: carpintería (corte láser); herrería; y corte y confección (costura).

Quedan excluidos aquellos proyectos de autoempleo que se dediquen a la compra-venta y/o renta de bienes; expendios de alcohol y bebidas alcohólicas, giros de entretenimiento como billares o aquellas que puedan relacionarse a centros de vicio o que impliquen saturación de mercado.

Impulsamos la economía de familias con el Programa “Apoyo para el Autoempleo para el Bienestar”, mediante el cual las y los mexiquenses puedan emprender sus negocios en los giros de servicios, alimentos o transformación de materia prima.



Consulta la convocatoria, la fecha… pic.twitter.com/VsAM5dmOZQ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) June 23, 2025

Requisitos para solicitar el apoyo

Las personas y negocios que califiquen con los criterios de selección, podrán solicitar el apoyo. Estos son los documentos requeridos para el trámite, que deben presentarse en original y copia para su cotejo:

a) Identificación oficial vigente con fotografía con domicilio en el Estado de México.

b) Clave Única de Registro de Población (CURP), impresión reciente.

c) Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, entre otros) con vigencia no mayor a 6 meses o constancia domiciliaria de la autoridad local con vigencia no mayor a 30 días.

d) Formato Único de Bienestar (FUB), debidamente requisitado.

e) Presentar solicitud dirigida al titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

f) Formato de información básica del proyecto de autoempleo, debidamente requisitado.

g) Documento legible que haga constar sus conocimientos acordes al giro solicitado, expedido por institución académica o capacitadora; a falta de esta, una carta de recomendación teniendo como mínimo 6 meses de experiencia o carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con conocimientos básicos en el proceso.

h) Los demás que determine el comité.

Registro

Para solicitarlo, podrá realizarse en línea o de manera presencial.

En el primer caso, estará disponible a través de la página web de la Secretaría del Trabajo del Edomex, strabajo.edomex.gob.mx del 23 de junio al 2 de julio de 2025.

En caso de ser presencial, la atención será en los módulos de las Oficinas Regionales de Empleo, los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 de junio y el 1 y 2 de julio de 2025, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Podrás encontrar las ubicaciones de las oficinas aquí .

¿Cuándo publican los resultados y entrega del apoyo?

Los resultados de las personas beneficiarias serán publicadas a partir del 29 de agosto de 2025, en las Oficinas Regionales de Empleo, o en la página web de la secretaría strabajo.edomex.gob.mx

Para la entrega de apoyos, primero serán contactados vía correo electrónico y recibirán la entrega del beneficio en comodato por un periodo de 12 meses.

Consulta la convocatoria original aquí .