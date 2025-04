Armenta se retracta: “No vamos a expropiar; no los dejaremos en pobreza”

El jueves 10 de abril, Armenta pidió en una conferencia de prensa a la empresa inmobiliaria Proyecta –que posee complejos residenciales en el estado- donar dos hectáreas en un plazo de un mes o esperar la expropiación del doble, cuatro hectáreas.

“Grupo Proyecta: 2 hectáreas en un mes, o procedo a la expropiación a 4 hectáreas. Lo que ustedes decidan, con todo cariño, ¿eh?, con todo respeto, pero vamos a trabajar por la seguridad y vamos a ayudar a los elementos de seguridad”, expresó el mandatario estatal.

El mandatario se dirigió al coordinador de su gabinete de gobierno, José Luis García Parra, presente en el Centro de Convenciones de la entidad, donde se realizó la rueda de prensa, y lo instruyó: “que se mande la notificación por escrito, coordinador, con fundamento, ¿sale? Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo”.

Armenta dijo ahí que iría una por una con todas las inmobiliarias y adelantó su petición de donaciones a la familia Haghenbeck, poseedora de cientos de hectáreas de zonas ecológicas y residenciales, entre ellas Haras del Bosque.

Pero cuatro días después, se retractó de sus solicitudes de donaciones con críticas hacia los grupos empresariales.

“No le vamos a expropiar a nadie, se espantan con el primer mensaje que se les da cuando lo que deberían de hacer es ser generosos con el Estado que los ha enriquecido", dijo.

Se burló de la reacción tras su emplazamiento. "Igual y ya nos las ocupamos (las hectáreas) para que no los dejemos en pobreza extrema. La verdad, hicieron un escándalo monumental, qué bueno, yo no quería que me hicieran fama, pero ya me hicieron fama. Entonces, no pasa nada”, expuso.

Armenta indicó, en la Unidad Habitacional La Margarita, que su llegada al gobierno no fue para beneficiar “a los ricos”.

“No vine a quedar bien con los ricos. Vine a servir al pueblo. Y no estoy en contra de ricos que quede claro. No estamos en contra de nadie", dijo.