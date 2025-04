Anuncian prórroga al pago de Tenencia 2025 en Edomex por falla en el portal

El Portal de Servicio al Contribuyente, la plataforma de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, ha presentado fallas en su funcionamiento hoy, lunes 31 de marzo de 2025, el último día para aplicar el subsidio a la Tenencia.

Usuarios de la entidad que intentaron realizar su pago hoy no pudieron realizarlo por diversas fallas en la página. De acuerdo con comentarios en la red social de 𝕏, la plataforma no carga desde las 9:00 horas, además de otros servicios de atención como la aplicación o el correo.

ALGUIÉN MÁS EN LA MISMA SITUACIÓN?

No hay forma de ingresar pagar la #tenencia se manda el correo y no se recibe nada y además los teléfonos de su aviso dicen que no existen, y ahora como pago la tenencia? @FinanzasEdomex @delfinagomeza @Edomex #tenencia pic.twitter.com/x77utaNxcH

— Gaby Márquez (@gabmarfan) March 31, 2025