Investigan si muerte de hombre en Puebla está vinculada al metapneumovirus

“En un hospital de Cholula salió un caso, un paciente de 53 años con algunos problemas, vulnerable, obesidad.

“Como sabemos este virus es internacional, no es un nuevo virus, no hay que estar alarmados, no hay contingencia sanitaria como se menciona la alarma que es internacional”, dijo Oliver Pacheco.

La Secretaría de Salud de Puebla detalló que el paciente tenía síndrome metabólico, obesidad grado 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia y un probable caso de apnea obstructiva del sueño.

El funcionario aseguró que se trata de un virus estacional ya conocido, que se presenta en especial al final del invierno y al inicio de la primavera, por lo que llamó a los ciudadanos a no alarmarse pero sí invitó a vacunarse contra virus como el de covid-19 e influenza.

Otras medidas recomendadas por Olivier Pacheco son: