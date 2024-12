Habrá viajes gratis o con descuentos en el Tren Interoceánico en diciembre

Descuentos de 50% en Tren Interoceánico

En la conferencia que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la Semar detalló que se aplicarán los descuentos de 50% en el costo del boleto para adultos mayores y estudiantes.

Los descuentos ya están anunciados en las páginas y son descuentos para los adultos mayores, que tienen 50 por ciento, las personas con capacidades diferentes, también, a los estudiantes también descuento del 50 por ciento y cuando alguna personas demuestre que no tiene dinero para pagar su boleto, lo dejamos pasar gratis secretario de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles

¿Cómo comprar boletos en el Tren Interoceánico?

Ingresa a la página por medio de este enlace o a través de la app, https://www.pasajerosinteroceanico.com.mx/inicio

Elige la ruta y la fecha, elige entre los horarios disponibles.

Ingresa los nombres de los pasajeros y procede a comprar los boletos con el número de tarjeta.

Los boletos llegarán a tu correo.

¿Habrá descuentos en el Tren Maya?

La presidenta de México afirmó que se dará a conocer próximamente si habrá o no descuentos en el Tren Maya, "ahora les informamos del Tren Maya, porque no tengo la información", aseguró. Hasta la publicación de esta nota, NO hay descuentos en este tren de pasajeros.

Los viajeros pueden acceder en la página oficial del Tren Maya para elegir el punto de partida y destino al que se desee llegar para elegir la fecha, si viajan con menores; se mostrarán los horarios disponibles para elegir los asientos, ingresar los datos personales y realizar el pago que es de 1,166 pesos en clase Turista o 1,862 pesos en clase Premier.

Expansión realizó un recorrido que muestra los costos de traslado hacia y desde las estaciones , así como los gastos en comida y bebida a bordo del tren.

Tren Maya también será de carga

La mandataria federal recordó que el Tren Maya además de ser un tren de pasajeros, será de carga, “en el 2025 y 2026 se van a hacer todas las obras necesarias para espacios intermodales, todo lo que se requiere para ser un tren de carga”, aseguró.