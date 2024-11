El caso del tesorero de Michoacán que renunció por supuesto tráfico sexual

En una conferencia de prensa, acompañado de su madre y del alcalde Salvador Bastida, negó tener antecedentes penales en México o haber cometido un delito mayor en Estados Unidos. Sostuvo, además, que tiene pruebas de su integridad y advirtió que demandará a quienes lo han acusado de delitos que no cometió.

Como llegué, sonriendo, así me voy a ir, sonriendo", Raudel Campos Murillo, extesorero del municipio de Tacámbaro, estado de Michoacán.

Campos Murillo mostró una carta de no antecedentes penales de las autoridades mexicanas y un documento de las autoridades estadounidenses que, afirmó, le entregaron ayer y comprueba que no cometió delitos contra mujeres.

“Aquí nunca dice ningún delito mayor (...). Nada que ver con mujeres, nada que ver con maras, nada que ver con droga, nada que ver con armas”, lanzó.

Después, agradeció el apoyo del alcalde de Tacámbaro y desmintió que su renuncia respondiera a la exigencia del gobernador Bedolla. Explicó que se separa del cargo para no afectar las labores del edil y para aclarar la situación que, estimó, podría resolverse en dos o tres meses y entonces valorará si regresa a su cargo.

"Me voy con mi frente en alto, para arreglar mi asunto, me voy a retirar”, dijo y agregó que no se fugará de la justicia, sino que se mantendrá localizable.