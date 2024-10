Dos sacerdotes y religiosos son asesinados cada año en México

El padre activista

El sacerdote Marcelo Pérez era conocido como un activista a favor de los derechos humanos.

A pesar de las amenazas y agresiones desde 2015, seguía levantando la voz por la violencia.

“La violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la Iglesia se está levantando ante esta avalancha de la violencia y desgraciadamente el gobierno no sólo no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia”, dijo en septiembre pasado al periodista Isaín Mandujano.

El sacerdote convocaba a construir la paz en una entidad que ha estado marcada por la violencia, por la confrontación de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

“Debemos preocuparnos por construir la paz. Es tan evidente que lo que pasó ayer, aquí en San Cristóbal, también es el reflejo de muchos municipios de todo el estado: hay mucho llanto, hay muchas quejas y en ese aspecto yo creo que hay que ver qué es lo que se ha perdido primero. Que, aunque los valores en las familias se han perdido, dentro del corazón de las familias es donde van surgiendo los futuros constructores de la paz o constructores de la violencia”, dijo entonces al periodista.