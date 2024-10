Harfuch: alcalde de Chilpancingo iba solo a una reunión y no solicitó seguridad

Tras esa salida, dijo el funcionario, se perdió comunicación con el alcalde y, más tarde, se encontró su cuerpo decapitado y abandonado en una camioneta, en la colonia Villa del Roble.

“Se pierde comunicación en una comunidad y, posteriormente, se encuentra el hallazgo, horas más tarde se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde”, agregó.

Ante señalamientos de que Alejandro Arcos solicitó protección a la Guardia Nacional que le habría sido negada, García Harfuch sostuvo que el alcalde no hizo ninguna petición de seguridad.

Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitada", Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

"No, no hay ninguna solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad a la Guardia nacional o a la Secretaría de Seguridad”, afirmó.