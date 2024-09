Violencia en Sinaloa se expande a Durango; AMLO dice que pronto volverá la calma

Bloqueos carreteros

Además, este 28 de septiembre continuaron los bloqueos carreteros mediante el incendio de vehículos de carga y particulares en el kilómetro 90 de la carretera Mazatlán-Culiacán.

Al menos cinco vehículos de carga fueron interceptados por grupos criminales e incendiados, causando afectaciones a la vialidad por varias horas.

Así de 'transitable' está la súper carretera Durango-

Mazatlán, tras más de 15 días de narcoguerra entre Chapitos y Mayos, con epicentro en Culiacán, Sinaloa.

Autoridades no han podido frenar los hechos de violencia.pic.twitter.com/HZrlc7US7H pic.twitter.com/PYa6hVFxsm — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) September 26, 2024

AMLO culpa a Estados Unidos

Durante su gira por Sinaloa, la noche del 27 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a las autoridades de Estados Unidos por “malas decisiones” en cuanto a los posibles acuerdos con líderes del crimen organizado de México, que llevaron a la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada el pasado 25 de julio.

Dijo que, desde entonces, se han registrado diariamente hechos violentos por el control territorial en Sinaloa, y ahora también en Durango, derivado de decisiones tomadas desde el extranjero.

“Yo confío de que pronto las cosas vuelvan a la calma, porque durante todo el gobierno no tuvimos ningún problema, fue durante estos últimos días, en estos últimos meses, por una decisión que tomaron (en Estados Unidos) que no fue correcta y se fraguó en el extranjero, no aceptamos el injerencismo”, dijo.

Pese a los hechos de violencia en Sinaloa y Durango, el presidente López Obrador continuó su última gira por el país.