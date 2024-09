Piden justicia para Kim: lo que se sabe del abuso en un kínder de Mexicali

Después la pequeña le dijo a su madre que dos maestros, un hombre y una mujer, fueron quienes le limpiaron su “partecita” y se taparon al realizar esta acción sobre el cuerpo de la menor para evitar ser vistos, aunque presuntamente otros dos menores los habrían descubierto y una menor más estaría involucrada. La madre decidió presentar una denuncia ante un Ministerio Público y acudió a confrontar a la directora del kínder para exigir saber qué había ocurrido.

“La directora les comentó que ella y los maestros acuden a los mismos baños que los niños, lo dijo en repetidas ocasiones y eso nos alertó muchísimo y que ya había ocurrido un caso en el kínder anteriormente”, publicó.

Según la madre, le han citado en varias ocasiones para evaluación psicológica, donde señalan que la niña no habla sobre lo sucedido, pero con su madre incluso identificó en una fotografía al presunto agresor.

“Le da miedo entrar al baño, la tengo que bañar afuera y se me pone histérica de solo acercarla al baño. Así que es más que obvio que algo paso; en las noches se me despierta llorando, diciendo ‘no me toques, no me toques’”, narra la madre.