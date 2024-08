¿Qué pasó con Irving Acosta, el atleta que defendió a una mujer de abuso sexual?

El sujeto intentó someter y abusar sexualmente de la mujer, sin embargo fue confrontado por Irving, quien al ver huir al sujeto en la motocicleta lo persiguió y arrolló con su camioneta, provocando lesiones en una de las piernas del hombre.

Raúl "N", presunto agresor, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde se le declaró como detenido por el delito de violación en grado de tentativa.

Acosta Reyes también fue detenido por el delito de lesiones, ante lo cual familiares y amigos del deportista se manifestaron en Infonavit Las Vegas para exigir su liberación.

El joven fue puesto en libertad este sábado y salió de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia en Boca del Río, tras cumplirse las 48 horas con las que cuenta el Ministerio Público para presentar a una persona ante un juez.

“Ya no sabe uno si está bien o no apoyar porque pasa por situaciones difíciles, pero siempre he estado dispuesto a apoyar”, dijo ante medios de comunicación al salir de la Fiscalía para encontrarse con su familia y amigos.

Afirmó no haber actuado con la intención de lastimar al sujeto, sin embargo espera que sirva como ejemplo ante otros casos de acoso o agresión sexual contra mujeres.

“Ojalá sea un escarmiento, que las chicas sepan que no están solas, que habemos varones que somos firmes, somos correctos y tratamos de hacer el bien”, comentó Acosta Reyes.

Raúl "N" continúa bajo investigación y ya fue ejecutada en su contra una orden de aprehensión, por lo que se prevé que al ser dado de alta permanezca en prisión preventiva durante dos años.