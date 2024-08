Activista pide ayuda a los cárteles para liberar a empresario de Tamaulipas

"Hemos visto que si no se hace escándalo en los primeros tres días ya no los regresan y si no los regresan con eso, ya no los regresan con nada", apuntó.

Delia Quiroa explicó que en el secuestro de Castillo Ramírez también se hizo la petición del pago de un rescate, pero dijo, el empresario fue liberado sin que éste se pagara.

La activista expresó además que tras intervenir en estos secuestros ha recibido amenazas directas y que pese a que ha solicitada la protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo la ha negado dichas medidas de seguridad.

Apenas este martes 30 de julio también se dio a conocer que Julio Almanza , presidente de la Federación Estatal de Cámara de Comercios de Tamaulipas y vicepresidente de la Concanaco, fue asesinado en Matamoros, Tamaulipas.

Horas antes del crimen, Julio Almanza había denuncia en entrevista con Telediario Radio en Tampico que en su entidad, empresarios eran víctimas de extorsiones.

Ante ello, Jorge Cuéllar Montoya, vocero de Seguridad en Tamaulipas, aseguró que se estaban tomando medidas para proteger a los comercios y comerciantes.