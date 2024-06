México acelera negociaciones para reanudar exportación de aguacate a EU

"Espero que con todo este trabajo que estamos haciendo (...) en las próximas horas se pueda reabrir la exportación", dijo el martes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. "Puede ser miércoles o jueves que se reabra, quizás hoy mismo", agregó en una entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo a periodistas que "se está buscando un acuerdo" con las autoridades estadounidenses, pero calificó la medida de "unilateral" y la atribuyó al clima electoral que se vive en el vecino país, donde en noviembre habrá comicios presidenciales.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, detalló en un mensaje en X que los funcionarios implicados eran empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura y fueron "agredidos y detenidos" pero "ya no están en cautiverio".

"Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones de APHIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a los Estados Unidos, ni detiene productos altamente en tránsito", agregó.

Salazar dijo que la decisión "está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias". Explicó que está en contacto directo con funcionarios de Michoacán y que viajará a ese estado la próxima semana para reunirse con autoridades locales.

Con costa al océano Pacífico, Michoacán exporta aguacates por más de 3,500 millones de dólares al año, principalmente a Estados Unidos, que importa alrededor de un millón de toneladas anuales. Otro millón es para consumo doméstico de la fruta, que es vendida también a otros treinta países.

Los inspectores, mexicanos que trabajan en la embajada estadounidense, no corrieron "ningún riesgo" durante el suceso, que no estuvo ligado a su labor, según Ramírez. "La información que nosotros tenemos es que no hubo un tema directo contra ellos por la actividad que realizaban", dijo.

Tras lo ocurrido en Aranza, Washington suspendió la labor de los inspectores "por protocolo", añadió el gobernador, y bloqueó las exportaciones de la fruta. El lunes, un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que las inspecciones se habían detenido hasta nuevo aviso.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos y Juana Casas)