BUAP expulsa a maestro que grabó debajo de las faldas de mujeres en Puebla

La grabación en donde se observa al ahora exacadémico grabar a las mujeres se volvió viral en redes sociales el jueves 2 de mayo, ya que se captó cómo cometía el acoso, además de que fue confrontado por una pareja, quien lo siguió y esperó a que policías lo detuvieran.

Miguel Felipe N. fue trasladado al Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) en el recinto ferial y luego detenido por ultrajes a la moral pública.

En Puebla, este wey usaba una mini cámara oculta en su zapato para grabarle los calzones a las morras con falda. ¿Qué opinan?

Una usuaria de X identificada como Mel relató que los hechos ocurrieron el miércoles 1 de mayo aproximadamente a las 15:00 horas. Después de que policías lo detuvieron, y que se presentaron ante el Ministerio Público correspondiente, la abogada intentó persuadirla de seguir con la denuncia.

"Momentos más tarde la abogada del tipo llegó a decirme que quería llegar a un acuerdo en el que me ofrecían 10,000 pesos y aquí la pregunta, mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué y comenté que seguiría con el proceso para que esté deg3nerado s3xu@l, no se fuera libre", publicó en 𝕏.

Expulsión de la BUAP

“Con relación a los hechos suscitados este día en la Feria de Puebla, la BUAP señala que no tolerará este tipo de conductas indebidas que lesionan la vida social y la privacidad de las personas, como en lo que incurrió un integrante de la planta docente de la institución. El caso ya es atendido por la Oficina de la Abogada General y se le dará el seguimiento jurídico correspondiente”, detalló la institución académica de la entidad.

Miguel "N". se se definía como un puritano de la ciencia de la computación, gamer apasionado y admirador del todo lo 3D digital. Ahora, enfrenta un proceso en su contra por acoso a mujeres.