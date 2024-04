Morena pide a Sinhue investigar crimen de candidata “sin chivos expiatorios”

"He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna", señaló el gobernador durante una entrevista con el diario AM.

"No estoy insinuando, te estoy dando un hecho, una de las líneas de investigación es el conflicto interno, oficialmente es una línea de investigación", abundó.

Esta semana, Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, denunció que recibió amenazas de muerte, igual que Cinthia Teniente, aspirante al municipio de Villagrán.

"Son las que siguen en la lista", dicen los mensajes que recibieron ambas contendientes tras el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena en Celaya.

"No nos van a doblar, tanto ella como yo a través de redes sociales recibimos el mismo mensaje de que éramos las que seguían en la lista, finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar, porque no podemos dejar pasar nada, obviamente", señaló Alcaraz.

"No dejaremos de denunciar las omisiones de un Gobierno estatal corrupto, cómplice e indolente que han cobrado vidas. La exigencia de Justicia para Gisela y las familias guanajuatenses nada ni nadie la detiene", dijo sobre el ataque y homicidio de su compañera de partido.

Hasta el momento, 52 candidatos de Morena y aliados a cargos de elección federal han solicitado la protección de la Guardia Nacional (GN) por sentirse vulnerables.