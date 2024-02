¿Se puede tener pago de Mujeres con Bienestar y la pensión de adultos mayores?

En esta ocasión, el registro enfocado en apoyar a mujeres mexiquenses estará abierto hasta el 9 de febrero a través del sitio https://mujeresconbienestar.gob.mx/ . A continuación te decimos las reglas de operación si contemplas recibir este apoyo a la par de otro.

La primera limitante para acceder de manera simultánea al programa de Mujeres con Bienestar y la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es la edad, pues el primero está diseñado para mujeres de entre 18 a 64 años. Mientras que en el segundo, la edad mínima para solicitarlo son 65 años.

Sin embargo, suponiendo que la persona interesada encontrara otro programa en el que la edad no es un impedimento, se encontraría con que entre los requisitos para participar en el programa Mujeres con Bienestar, se encuentra “no ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario”.

Además, las reglas de operación vigentes señalan que es motivo de cancelación del apoyo si se comprueba que la participante es beneficiaria de otro programa.

Es decir que no solo no se puede acceder de forma simultánea a otro programa del Bienestar si se cuenta con el apoyo para mujeres mexiquenses, sino que en caso de aquellos federales, estatales o municipales, no se podrá recibirlos a la par.

¿De cuánto es el apoyo Mujeres con Bienestar?

Las beneficiarias de este programa reciben un apoyo bimestral de 2,500 pesos bimestrales.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el Programa Mujeres con Bienestar?

Para participar en el Programa debes cumplir con lo siguiente: