Se desmorona el PRI en Congreso de Puebla: cinco legisladores dejan bancada

Alejandro Moreno: “Qué bueno que se fueron; ya no estaban en el PRI”

Alejandro (Alito) Moreno, líder nacional del PRI, visitó la entidad para tomarle protesta al panista Eduardo Rivera, candidato de la coalición ‘Mejor Rumbo para Puebla’, y fue cuestionado sobre el tema de las renuncias de sus militantes.

"Quienes dicen hoy que forman un grupo plural, ya no estaban en el PRI. Al final del día, todos saben el comportamiento y lo que quieren es buscar esa parte de querer afectar en el proceso electoral", dijo en entrevista con medios locales previo al evento.

Reveló que semanas atrás habían llegado solicitudes al PRI para expulsar a Jorge Estefan Chidiac y tras esta renuncia a la bancada, será corrido del partido junto con los otros cuatro que se llevó.

“Aquí no hay chantajes, no hay presiones, qué bueno que ya no están en el partido, me da muchísimo gusto”, dijo.

En el mismo sentido fijó postura el líder local del PRI, Néstor Camarillo, y único diputado local que le queda al partido en el estado:

“Están esperando que los expulsemos y lleguen todos redimidos a Morena y ahora sí digan: ‘ay, ya nos expulsaron’”, criticó.

Le pidió a los seis que se han ido de la bancada priista en también abandonar las diputaciones para dar paso a sus suplentes: “si les queda tantita dignidad política”.