Un taxi a la estación es más caro que un boleto del Tren Maya en Cancún

Los taxis en Campeche

En Campeche, el lapso de traslado del aeropuerto a la zona centro del municipio no dura más 25 minutos. El tiempo de traslado del aeropuerto a la estación del Tren Maya no rebasa los 10 minutos. Pese a que las distancias y tiempos son diferentes, para ambos casos la tarifa es de 200 pesos.

“Yo recibo más dinero de los viajes que hago a las localidades de aquí de que los viajes cortos del aeropuerto al centro. A mí me preocupa que con el tren solo me quede con viajes de no más de 30 minutos, porque esos no me convienen tanto como los viajes largos”, dice Pedro Cuman, conductor de taxi en la capital San Francisco de Campeche, mientras conduce por las calles sin tráfico.

Pero la situación es diferente para Carlos Canúl, quien se dedica desde adolescente a conducir su taxi Tsuru en Campeche. Durante los días cercanos a la inauguración, realizaba diariamente entre 5 y 6 viajes en promedio rumbo a la estación. Canúl dice que trabaja con varios hoteles del centro y que en estos días ha estado llevando a personas que se encargarían de supervisar el producto ferroviario.

Además de los viajes rumbo a la estación, asegura que varias personas que se suben le preguntan sobre el Tren, por lo que él espera que el tren traiga más personas a Campeche y se incentive el turismo en la entidad.

“Va a traer más turismo, porque bien o mal, pues es algo nuevo, algo novedoso que se va a implementar aquí en la ciudad”, considera.