Lorenia Canavati buscará la alcaldía de San Pedro con Movimiento Ciudadano

La política y empresaria Lorenia Canavati confirmó su interés de contender por la alcaldía de San Pedro Garza García y expresó que lo hará por Movimiento Ciudadano.

“Quiero compartirles que he escuchado a mi familia, equipo y ciudadanos que creen en este proyecto y he tomado la decisión de contender a la alcaldía de San Pedro desde la plataforma de Movimiento Ciudadano, que me permite seguir construyendo mi visión y la de los sampetrinos desde la libertad y continuar mi lucha ciudadana por tener un mejor lugar para vivir”, expresó.