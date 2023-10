La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Macedonio informó esta tarde que se habilitaron tres refugios temporales en el municipio de Tecpan de Galeana.

“Debido a las condiciones meteorológicas por la Tormenta Tropical #Max, hemos habilitado dos refugios temporales en el municipio de Tecpan de Galeana, a donde puedes acudir en caso de emergencia o si habitas en zona de alto riesgo”, escribió la mandataria en X, antes Twitter.

Si habitas en zona de alto riesgo ⚠️ te informo que hemos habilitado otro refugio temporal, ahora en la localidad de Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez.



Protección Civil del estado recomienda a la población no cruzar arroyos ni ríos y no salir de casa si no es necesario.

Integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y autoridades estatales trabajan en conjunto para apoyar a la población ante las inundaciones.