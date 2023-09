"Tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre", dice fiscal de Morelos

Insistió en que su único objetivo es demostrar que no ha cometido ningún delito, además expresó sentirse tranquilo, aunque apuntó, "esta es una condición del servicio público que no es deseable para nadie, pero lo recomendable siempre es respetar los procesos legales, acudir cuando sea llamado, por supuesto que no hay necesidad de detener a alguien cuando hay necesidad de cautela, esto quiere decir que cuando una persona está dispuesta a responder de manera voluntaria no hay porque privarlo de la libertad".

El fiscal apuntó que así que seguirá trabajando, aclarando las cosas, con respeto y responsabilidad. Dijo además que a 48 horas de retomar la normalidad de la vida, también ha contemplado como una posibilidad el separarse de su cargo, sin embargo dijo, "el permanecer en el cargo también implica conservar la protección del fuero constitucional, entonces a veces nos encontramos en una encrucijada para las decisiones, sin embargo, ahorita lo que vamos hacer es lo prioritario que es responder con las responsabilidades legales que tenemos frente a autoridades legales de los jueces".

Así el fiscal insistió que en lo consecuente, abordará el separarse de su cargo con las autoridades, esto una vez que tenga contacto con el Congreso de Morelos, el gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco, quien apuntó, no lo ve como un adversario, pues dijo, buscará que siga habiendo coordinación para continuar trabajando.

Ante esta situación de manera humana es algo que se ha pensado -separase del cargo-, pero en este momento no se perfila como una decisión inmediata, ahorita lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y en la parte legal, comparecer todas laas veces que seamos citados". Uriel Carmona.

Carmona fue detenido el 4 de agosto en su domicilio en Cuernavaca, Morelos. El operativo para detenerlo ocurrió a 10 meses del conflicto institucional entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México por el hallazgo sin vida de la joven Ariadna Fernanda en Tepoztlán.

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó al fiscal de encubrimiento del presunto feminicida de la joven y, por tanto, dio vista a la Fiscalía General de la República para su investigación.

El 1 de septiembre, el fiscal se preparaba para dejar el Reclusorio Sur tras ganar un amparo, pero a las afueras del inmueble ya lo esperaban agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para cumplimentarle una nueva orden de aprehensión por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Para el 8 de septiembre la FGJ-CDMX cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra el fiscal, por el delito de feminicidio en calidad de “auxiliador”.

Mientras que el pasado 14 de septiembre, cuando Carmona se alistaba para dejar el penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México, fue detenido nuevamente acusado por el posible delito de tortura.

Fue así que el 22 de septiembre, fue liberado este luego de que un tribunal colegiado ordenó por cuarta ocasión su liberación y continuar así su proceso, por su presunta responsabilidad delito de tortura en agravio de un delincuente, fuera de prisión.