Autoridades de CDMX detienen a fiscal de Morelos por caso Ariadna

La autoridad señaló que agentes de Morelos y de la Secretaría de Marina (Semar) participaron en el operativo.

“Uriel Carmona, en su calidad de procurador de justicia en esa entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones de manera pública de forma falsa y maliciosa, que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado por los agentes de investigación de la Fiscalía estatal”, indicó la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con las indagatorias, el fiscal probablemente entorpeció la procuración de justicia y desvió la investigación.

Mensaje a medios del Dr. Ulises Lara sobre la aprehensión de un servidor público en Morelos. https://t.co/F0sHeLWHas — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

“Sus expresiones se insertan en un panorama de violencia de género estructural, lo cual generó que contribuyeron a producir impunidad”, explicó la Fiscalía capitalina.

Al decir que la joven Ariadna no tenía huellas de violencia, el funcionario estatal afectó la dignidad de la memoria de la joven y revictimizó a sus familiares.

Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la capital, negó este viernes que la captura del fiscal se trate de un asunto político.

“La Fiscalía es autónoma. Es una orden de aprehensión de un juez. No es un asunto político, es un asunto de justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres”, dijo la aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

“Que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio”, agregó.

A través de un comunicado, el Gobierno del estado de Morelos afirmó que la participación de elementos policíacos de la entidad, fue en apoyo al dispositivo implementado por la Fiscalía de la Ciudad de México, la Marina y de la FGR.

Dijo que en ningún momento se transgredió la integridad del fiscal Uriel Carmona, pues se entregó de manera voluntaria en su propio domicilio.

El fiscal estatal ya fue trasladado a la Ciudad de México. (Foto: Especial )

El operativo para detenerlo ocurre a 10 meses del conflicto institucional entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México por el hallazgo sin vida de la joven Ariadna Fernanda en Tepoztlán.

En ese momento, peritos de esa entidad declararon la muerte de la joven por broncoaspiración, mientras que las investigaciones capitalinas dieron como resultado que se trataba de un feminicidio.

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó al fiscal Uriel Carmona de encubrimiento del presunto feminicida de la joven y por tanto, dio vista a la Fiscalía General de la República para su investigación.

Momentos antes de la captura, en entrevista para Imagen Radio, el fiscal de Morelos responsabilizó a la Fiscalía General de la República de llevar a cabo este dispositivo policial, con la finalidad de catear su casa y cumplimentar una orden de aprehensión.

“Supongo que me vienen a detener o vienen a ejecutar una orden de cateo o de aprehensión en contra mía o de alguno de mis familiares y estoy sorprendido, esto era impensable porque cuento con fuero constitucional, no he cometido ningún delito”, expuso.

Uriel Carmona incluso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 13 de julio que por su cargo como fiscal y al ser un órgano autónomo, cuenta con fuero constitucional y por tanto no podía ser detenido.