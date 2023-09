María Elena Ríos denuncia ataque armado en su contra en carretera de Oaxaca

"Soy una persona seria con lo que digo y hago, lamento mucho que medios de comunicación y autoridades locales se prestan a tergiversar y fugar información tan sensible y confidencial para obstaculizar una investigación de una situación que me puso en peligro. No importa el temor porque decidí ser valiente", publicó la joven.

El 9 de enero de 2019, Elena Ríos fue agredida y atacada con ácido en su domicilio en Huajuapan de León, Oaxaca, por dos hombres identificados como Ponciano H. y su hijo Rubicel H., dos albañiles que presuntamente fueron contratados por el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.

En abril de 2020 fue detenido Vera Carrizal, considerado como el principal agresor de la joven saxofonista. Desde entonces el político ha buscado salir de prisión.

Este 10 de junio, Vera Carrizal solicitó que las autoridades le otorguen un amparo con el objetivo de anular su vinculación a proceso por tentativa de feminicidio.

Durante este tiempo, la saxofonista ha acusado irregularides en su caso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO).