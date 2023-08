El exgobernador Eugenio Hernández obtiene libertad condicional

La FGR dijo que Ministerio Público Federal está interponiendo el recurso de revisión.

“Estados Unidos lo acusa de que, en complicidad con su cuñado, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales; aperturó cuentas bancarias en los Estados Unidos de América por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído”, recordó FGR.

Desde enero del 2018, otro Juez Federal aprobó la extradición del exfuncionario a los Estados Unidos.

En marzo del 2018, el Gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del 2018 el Juez de Amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición; en esa misma fecha, el Juez concedió suspensión de plano para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018, detalló FGR.

“En este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor”, dijo la autoridad.

Eugenio gobernó Tamaulipas entre enero de 2005 y diciembre de 2010.

En octubre de 2017, las autoridades de Tamaulipas detuvieron en Ciudad Victoria al exgobernador Eugenio Hernández Flores por los delitos de peculado y lavado de dinero. En ese momento, Hernández Flores fue ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.