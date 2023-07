"Se registró un sismo con epicentro en Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.5. Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital", detalló el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en Twitter.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) señaló que este sismo no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que tras el sismo de magnitud 5.2 al oeste de Cd. Altamirano, Guerrero, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar por la ubicación del epicentro.