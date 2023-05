No veo proyecto con sentido rumbo al 2024, dice Enrique Alfaro

“Tiene que ser en un proyecto que me haga sentido, que tenga lógica, que me haga sentir parte de. Hoy desafortunadamente no veo un proyecto en esos términos, creo que hay tiempo para que se pueda construir. No hay elección fácil pero tampoco hay elección imposible”, apuntó.

Ante el sector de desarrolladores inmobiliarios, en la Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show, Alfaro descartó desde ahora negociar el triunfo en la entidad, que tendrá elecciones locales también en 2024.

“No voy a aceptar ser embajador, no voy negociar embajadas, no voy a aceptar ser senador ni diputado, no estoy buscando hueso en el congreso", anticipó.

"(Jalisco es) más seguro, más productivo, mas justo de lo que recibimos hace seis años. Si logro entregar eso en un par de meses mas tomaré mi decisión, y si mi decisión es entrarle le voy a entrar con todo y si la decisión es no entrarle me voy a dedicar, espero, al futbol. Algo se me ocurrirá, pero listo para lo que venga”, sostuvo Alfaro.

El mandatario destacó que la entidad que gobierna se convirtió en 2022 en el primer estado en generación de empleos, pues –comentó– ha consolidado su diversificación económica, es el que más alimentos produce en el país y tiene una estructura económica sólida.