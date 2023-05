Morena ofrece a PT y Verde armar un gobierno tripartita en Coahuila

Denuncia presiones en el Edomex

En el caso de las elecciones del Estado de México, Mario Delgado denunció presiones hacia las mujeres mexiquenses, pues dijo que les están amenazando con que si gana Delfina Gómez, perderán su apoyo social.

“Decirles a las mujeres del Estado de México que no se dejen engañar, que no caigan en esta trampa que les está poniendo el PRI: es falso lo que les dicen, que si gana la maestra Delfina les van a quitar esos apoyos y que ellos los van a triplicar. Todo eso es absolutamente falso, ni les van a triplicar y la maestra Delfina no va a quitar estos apoyos”, dijo.

Denunció que también están entregando despensas con las que buscan comprar el voto de los mexiquenses.

Para evitar cualquier fraude, afirmó, el día de la elección los diputados del partido “cazarán mapaches”.

“Quieren ahora revivir ese fantasma del fraude del 2017 en las zonas rurales, pero hay una presencia importante. También decir y agradecer que tenemos más de cien diputados federales distribuidos ya en territorio mexiquense, haciendo presencia con la tarea de cazar a los mapaches”, afirmó.

En ambos estados, adelantó habrá cierres de campaña e próximo domingo y miércoles, a los que están invitadas las llamadas “corcholatas” presidenciales.