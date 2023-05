Autoridades en alerta ante explosiones y lluvia de ceniza del Popocatépetl

“Aquí la estamos pasando no tan bien, preocupados... ojalá no llegue a mayores”, dice el presidente auxiliar de Santiago Xalitzintla, la comunidad más cercana al volcán Popocatépetl, ante las explosiones que ha registrado el coloso en las últimas dos semanas que han derivado en intensa lluvia de ceniza, que no solo ha caído en esta localidad, sino en toda la zona metropolitana de Puebla.

El político asegura estar preocupado por los menores de edad, debido a que las enfermedades respiratorias e irritaciones de ojos han aumentado en los últimos días, y no hay ninguna unidad médica para revisarlos.