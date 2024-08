Organizaciones de la Marea Rosa exigen al TEPJF frenar mayoría de 4T

“Si van a votar por la sobrerrepresentación, lo mínimo que tienen que hacer es excusarse de ser candidatos a ministros, porque si no están teniendo un conflicto de interés”, alertó Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional.

El Tribunal Electoral deberá resolver en cuestión de días los recursos interpuestos, hasta ahora por Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), al acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó el viernes pasado diputados y senadores plurinominales –acto con el que se integraron las cámaras y se configuró la sobrerrepresentación de la Coalición Seguimos Haciendo Historia–, pues la 66 Legislatura se instala el 1 de septiembre.

Además, deberán atender el juicio ciudadano que la excandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, que presentó el sábado, también para oponerse a que Morena y aliados alcancen 364 diputados federales, mayoría que les puede permitari reformar solos la Constitución.

En mitin enfrente del TEPJF, Juan Francisco Torres Landa, aseguró que Morena pretende sobornar a los magistrados con un contenido favorecedor en la reforma judicial, hoy en discusión.

"Les están diciendo que si ellos avalan esta reforma no los van a reemplazar con el voto popular y además los exentarían del periodo para poder subir a la Corte. Me parece que esto es sumamente delicado y no se pueden prestar a un soborno de esta naturaleza.

“Este intento de soborno debería tener el efecto contrario: mayor rectitud, mayor certeza y mayor contundencia en la resolución que dicten conforme a derecho”, advirtió en mitin enfrente de la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Estamos hoy en día todavía viviendo división de poderes y, si en este Tribunal no se imparte la justicia requerida y no hacemos que el voto de todos valga lo mismo, entonces siempre vemos en una espiral sin control, en una debacle", dijo el abogado.