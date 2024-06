Gálvez presentó “un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con el propósito de aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerados de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos”.

“Las pasadas elecciones del 2 de junio no se caracterizaron por ser limpias y de piso parejo, pues se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum”, señaló.

“Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas”, explicó Gálvez.

La ex candidata opositora también quiere que se investigue el uso de recursos públicos en la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“El presidente presentó como propios los programas sociales y expresó que si ganaba otro partido, los quitarían”, dijo.

Gálvez también señaló la supuesta intervención por parte de gobernadores morenistas a favor de Sheinbaum.

“Exhorto a las autoridades electorales emitir garantías de reparación y no repetición sobre la intervención del presidente de la República en un proceso electoral, considerando que estas prácticas ya forman parte del modelo de comunicación política del partido Morena”.

Xóchitl Gálvez terminó en segundo lugar en la contienda presidencial. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Xóchitl recorrerá el país

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, aseguró esta semana que continuará en la política y visitará las entidades mexicanas para “limpiar” su nombre ante la imagen negativa que generaron en su contra los múltiples señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Regresaré a los estados. Quiero limpiar mi nombre. El presidente accedió a información confidencial para hacerle creer a la gente que yo fui corrupta. Yo no me he robado un peso en la vida. Eso debe quedar claro. Cuando yo llegué al gabinete de Fox, ya era empresaria. Fue complicado. No me encontraron nada en lo personal. Quiero dejar claro... No me retiro de la política. Seguiré activa”, dijo durante una entrevista con Roberto Zamarripa, del diario Reforma.

“Volveré a los estados. Quiero hablar. Decirles qué pasó. Que se reconcilien con la derrota. Quiero explicarles qué es el conteo rápido. Tenemos varias coincidencias, fuimos cercanas. Ella tendrá una prueba tremenda: la de la Suprema Corte de Justicia. Yo haré una propuesta en tema de justicia. Sin dolo, sin odio”, explicó.

Xóchitl Gálvez quedó en segundo lugar en la contienda presidencial, más de 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México.