Xóchitl Gálvez y Marko Cortés, crónica de una noche de gritos y llamadas

Marko Cortés explicaría después su versión y contó que Gálvez rompió con el acuerdo que tenían de que después de que aparecieran los resultados del Conteo Rápido, darían un posicionamiento en conjunto. Pero Xóchitl pensó diferente y se adelantó a felicitar a Sheinbaum.

"Mi decisión personal de felicitar a Claudia es meramente personal. No lo hice al nombre de la coalición ni de los partidos, sino lo hice a nivel personal. No quedó preciso en el acuerdo que no habría felicitación y obviamente yo me mando sola. ¿Por qué me van a decir (qué hacer)? Si a mi esposo no le pido permiso", ha dicho la excandidata presidencial.

Después de este enfrentamiento, el dirigente del PAN corrigió el discurso que daría la ahora senadora a los medios de comunicación; cambió la palabra “felicitar” por “reconocer” el triunfo de Morena.

Después de ese enfrentamiento Xóchitl Gálvez y Marko Cortés no había hablando hasta ayer 12 de junio, cuando acordaron reunirse para conversar de lo que sucedió ese día.

Información basada en entrevistas que dio Xóchitl Gálvez en Reforma, Latinus y Radio Fórmula.