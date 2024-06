¿Regresa la licencia de conducir permanente en CDMX? Esto propone Clara Brugada

¿Por qué las quitaron?

La licencia de conducir permanente fue implementada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Años después, en 2007, Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, eliminó la expedición de este tipo de licencias, esto debido a que muchos de quienes cuentan contaban con esta licencia la obtuvieron sin haber conducido jamás un automóvil.

En ese entonces solo era necesario pagar los derechos por el trámite de expedición de la licencia para estar autorizado a conducir un vehículo.

AMLO y Sheinbaum, a favor

Este miércoles 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera se pronunció a favor del regreso de la licencia permanente a la capital así como de su posible implementación a nivel federal.

"Escuché, no sé si fue aquí en la ciudad, Clara (Brugada), de que iba a entregar la licencia permanente. Eso es muy importante, eso lo establecimos nosotros cuando fui jefe de gobierno, y eso se puede establecer a nivel nacional", dijo.

La candidata electa a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, también respaldó la propuesta del regreso de la licencia permanente a la capital.

Durante la conferencia de prensa que encabezó este miércoles reconoció que habló sobre la propuesta que Brugada presentó durante su campaña política, momento en donde le expresó que era una “muy buena idea”.

"Sí, hablamos con Clara (Brugada), en su momento. Yo ya no tuve tiempo de implementarla en la Ciudad de México, hicimos muchas otras cosas, pero cuando estábamos en campaña lo platicamos con ella, ella me lo planteó y me pareció muy buena idea que haya licencia permanente y que, en dado caso, hayas cometido múltiples infracciones, pues ya que cada estado decida las infracciones al conductor", expresó.