El PAN se alista para renovar dirigencia. ¿Quiénes suenan para suplir a Cortés?

La senadora Kenia López Rabadán también se ha perfilado como un posible relevo de Marko Cortés en la dirigencia nacional, quien al ser cuestionado sobre si buscaría dicho cargo, no descartó la posibilidad, aunque aseguró que por ahora su lugar es el Senado.

Este miércoles, en entrevista por Radio Fórmula, la senadora apuntó: "Ya me lo han preguntado en varias ocasiones, me parece que hay que hacer una reflexión interna (...) es cierto que el partido necesita fijar una posición pública clara, honorable, una posición en donde se pueda acompañar por la ciudadanía. Vivimos en un sistema de partidos; millones de mexicanos acompañaron esta propuesta, esta opción de gobierno y me parece que hay que hacer una reflexión del partido seria”.

Si bien Kenia López dijo no descartarse, expresó "tampoco me encarto". Y agregó que mientras tanto su lugar será en la nueva Legislatura del Senado, que inicia el próximo 1 de septiembre 2024, para ser “la voz de millones de mexicanos que quieren un gobierno distinto al de Morena”.

Apenas este 4 de junio, la exdiputada y exsenadora panista Adriana Dávila llamó a que la dirigencia del blanquiazul a que rinda cuentas por los errores que generaron la derrota del partido en las elecciones del 2 de junio.

Adriana Dávila señala que el panismo no debe permitir que el dirigente reproduzca en el seno de Acción Nacional una “entrega de bastón de mando” en favor de su amigo, el diputado federal Jorge Romero.

Además, a través de un video publicado en redes sociales, Dávila insistió en que es hora de que los dirigentes partidistas de oposición, reconozcan que no estuvieron a la altura de sus militancias y de los mexicanos, además criticó que al interior del PAN se pretenda reeditar la entrega del bastón de mando, lo que dijo es preocupante para un electorado que se siente defraudado por la institución que está llamada a ser la oposición más fuerte en México.

Fue pública y denunciada la ilegal intervención de los gobiernos morenistas encabezados por el presidente de México, en esta elección. Fue intencionalmente deficiente el trabajo del @INEMexico que si se tocó. Pero es hora de que los dirigentes partidistas de oposición,… pic.twitter.com/1rp9QWpG1l — Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) June 5, 2024

Martín Orozco, exgobernador de Aguascalientes, también se sumó a través de X a las voces que han criticado a la actual dirigencia nacional del PAN, lo que apunto "es determinante y urgente que rinda cuentas y dé explicaciones de este fracaso vergonzoso".

Será en los próximos días que Acción Nacional deberá emitir la convocatoria para elegir a un nuevo o nueva dirigente nacional.