Zepeda: ''Fue apabullante el resultado electoral, debemos reflexionar en PAN''

El panista, quien ha sido una de las personas mencionadas para encabezar al PAN, señaló que se necesita cambiar la manera en que se administra el partido, que este debe abrirse plenamente a la sociedad, recuperar su entidad, ser congruente y empezar a planear las elecciones de 2027 y las de 2030.

“(Debemos) empezar a lucha a mediano plazo para el 2027 para ganar al menos un tercio de la cámara, para evitar daño con reformas constitucionales, y el 2030 ganar al Presidencia, pero eso no se hace queriendo continuar con lo mismo”, dijo.

Sin embargo, dijo que ve “preocupada” a la dirigencia por sacar la convocatoria “sin ninguna reflexión y quererse agandallar'' los puestos.

“Les decía ‘momento hombre, ya no estorben, no hagan daño, dejen que respire el PAN, que entremos a una reflexión, vayamos a preguntarle a los ciudadanos que quieren y lancemos una nueva cara del PAN que pueda recuperar la confianza de los mexicanos'”, dijo.

No te pierdas:

Además, comentó que la actual dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés, nunca quiso escuchar, pues dijo que hubo mucha soberbia por parte de él.

"A esta dirigencia nacional ya no la volteo a ver mucho ya concluyo su ciclo, los estatutos dice que en este semestre tiene que haber un cambio y no por generoso, sino porque así lo dicen las reglas. A lo largo del tiempo nunca quiso escuchar, se le dijo muchas veces que los resultados eran malos y nunca quiso ajustar. Hubo mucha soberbia. No perdería el tiempo ahí. A mí me preocuparía el futuro", mencionó.

-Con información de Octavio Ortega.