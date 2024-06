De brinco en brinco, el Partido Verde prepara su gran salto en el Legislativo

Ahora como aliado de Morena, frente a la crisis de desabasto de medicamentos el PVEM cesó su activismo y se ha adherido al plan para la megafarmacia del Bienestar que pondrá al país a niveles de salud de primer mundo.

Algo que ha caracterizado a este partido han sido sus liderazgos, pues el fundador Jorge González Torres heredó la dirigencia a su hijo y exsenador Jorge Emilio González, quien desde hace años no figura públicamente pero sigue en la toma de decisiones, como ocurrió en el respaldo de Sheinbaum en la contienda interna.

Pública y oficialmente la dirigente es la diputada federal Karen Castrejón, con una participación legislativa escasa y quien en los casi 32 meses de la 65 Legislatura apenas ha subido a tribuna 11 veces.

En el Legislativo lo más recordado ha sido que en la LIII Legislatura 2015-2018 conformó lo que se llamó “telebancada” pues dio cabida –junto con diputados del PRI y PES– a curules para empresarios, abogados del ramo de la industria de la radio y la televisión, que en ese entonces el morenismo combatió por ser representantes “de los poderes fácticos”.

Por ejemplo, formaron ese grupo Paloma Canales Suárez, ex coordinadora de logística de Televisa y ex responsable de la Unidad de Enlace de Cofetel, y Adriana Sarur Torre, ex ejecutiva de TV Azteca –y quien sin embargo se mantuvo con siglas del PES– y el empresario y ejecutivo de TV Azteca Tristán Canales, en la bancada tricolor, pero que para temas de interés de esa industria unificó a PVEM, PRI y PES.

En el Senado, la telebancada incluyó a Ninfa Salinas, hija del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego; la senadora Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa; Luis Armando Melgar, presidente de Canal 40 –que ahora será otra vez senador por el PVEM– y Juan Gerardo Flores, asesor y ex funcionario de IUSACEL.

De hecho, esa telebancada y el comportamiento del PVEM en las elecciones de 2015 en alianza con empresarios de la radio y la televisión para burlar la prohibición de compra o adquisición de tiempos en medios electrónicos para propaganda política, dieron origen al proceso más riesgoso que ha enfrentado ese partido, cuando se demandó la pérdida de su registro como fuerza política.

La estrategia ilegal de difusión, pagada con recursos de la telebancada pues fueron supuestos informes legislativos, apenas ameritó sanciones por 87.8 millones de pesos al PVEM, aunque durante meses se difundió en radio y televisión pues "rindió" informes de forma escalonada.

Las irregularidades que protagonizó ameritaron que se creara jurisprudencia y más lupa a las conductas electorales: ahora se pone un límite de temporalidad a los informes legislativos, y se revisa que influencers, artistas y deportistas no realicen propaganda ilegal en mensajes supuestamente espontáneos y se prohibe la difusión de spots enmedio de justas deportivas.

En ese año y derivado de todas esas conductas los politólogos Sergio Aguayo y Denisse Dresser, entre otros, emprendieron las vías legales para exigir la extinción del PVEM, con el respaldo de Morena y Partido del Trabajo (PT).

Entre otras irregularidades, acreditadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE, estuvieron: uso de recursos públicos y privados ilegales; contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300,000 spots en televisión de manera ilegal; transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales; compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos); propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.

También se comprobó la impresión y distribución de cuatro millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la Ley y se denunció el uso ilegal de datos personales del Padrón Electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para entregar propaganda en domicilios.

Hoy esa historia quedó atrás y juntos, en este 2024, Morena-PT y PVEM son aliados y no sólo legislativos, sino siguen "haciendo historia" como parte del bloque gobernante.