LIVE: Morena no viola sobrerrepresentación en Congreso, dice analista

En una conversación que dirigen Mariel Ibarra, editora de Política, y Octavio Ortega, coordinador de información de Política, se platicará con la consejera electoral Dania Ravel y los expertos Arturo Espinosa y Sergio Bárcena para abordar la ruta posterior a las elecciones, los recursos de inconformidad que se han presentado y lo que podría cambiar o no con los cómputos distritales.

¿El porcentaje de votación en el Congreso qué nos está diciendo?

Sergio A. Bárcena, Socio de Buró Parlamentario, aseguró que la sobrerrepresentación que obtuvo la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en el Congreso no viola la ley, porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, los partidos políticos no deben tener la sobrerrepresentación mayor a 8%, algo que no viola ni Morena, el Partido del Trabajo, ni el PVEM.

El contrapeso dentro de Morena, será Morena y la economía Sergio A. Bárcena

Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, aceptó que parte de los expertos estaban equivocados al pensar que Morena no tenía esa capacidad electoral y fue un mensaje previo que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que iban a obtener 35 millones de votos, lo cual, logró.

Sin embargo, esto no representa un trabajo limpio, porque aunque no hubo fraude, sí existió una campaña anticipada, por ejemplo.

Hubo un trabajo de Morena que desde el primer día del sexenio se pusieron a planear las elecciones del 2024, el presidente le entregará la banda presidencial a alguien de su partido, su sucesora será la primera mujer presidenta. Tuvieron una ingeniería electoral Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral,

El especialista aseguró que Morena trabajó en hacerse fuertes en zonas donde ya tenían esa fuerza y conquistar lugares donde no. Además de que demostró que conoce al electorado.

Elementos para anular elección deben ser contundentes entre primer y segundo lugar, dice consejera

La consejera electoral Dania Ravel recordó que para solicitar la nulidad de la elección por rebase de campaña debe existir una diferencia menor a 5% porcentuales entre el primero y segundo lugar, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

Sobre los recuentos de votos, la consejera del INE recordó que están estipulados dentro de la ley, al mismo tiempo que destacó que hay un hecho contundente en las elecciones del 2 de junio, hubo una relación entre los primeros datos que arrojó el PREP y los conteos rápidos.