INE inicia recuento de votos de elección presidencial en 67.3% de los paquetes

Hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesiona para dar seguimiento a las sesiones de los 32 Consejos Locales y 300 consejos distritales para la realización de cómputos, mismos que se desarrollan de manera ininterrumpida y pueden concluir, incluso, hasta el sábado.

La secretaria ejecutiva del INE, la Secretaría Ejecutiva, Claudia Edith Suárez Ojeda, rindió un informe sobre la instalación de esos consejos y anunció que, además del recuento presidencial estimado preliminarmente, el recuento de votos para el caso de las elecciones de diputados será, tentativamente, de 37.7% y 70.73 % para la de senadurías.

“Este Instituto está en condiciones de abrir para recuento de votos los paquetes que sean necesarios y se encuentren dentro de alguno de los supuestos de la Ley, es así que ayer con corte a las 23:59 horas, de acuerdo con información de la Dirección de Organización Electoral, se estimó como proyección preliminar el recuento aproximado de 67.33% de paquetes para la elección presidencial, 37.7 % para diputaciones y 70.73 % para la de senadurías”, señaló.

El recuento será en ese orden y la decisión final sobre las aperturas será de los consejos distritales, detalló.

Más temprano, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, publicó un video en X en el que llamó a los actores políticos a mantener la calma.

En la sesión, el representante de Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón, indicó que hasta lo que han revisado en 23,780 actas de casilla no reportan la votación de Xóchitl Gálvez.

En bloque, los morenistas defendieron los resultados de la elección y el triunfo "avasallador" que –advierten– no debiera dar lugar a reclamos. Anticiparon que, tras el recuento, se ampliará la ventaja de la virtual ganadora Claudia Sheinbaum.

La voz moderada fue del consejero Ucc- Kib Espadas, quien rebatió en particular a Noroña: “Dice el pueblo se expresó avasalladoramente. A ver, me preocupa el uso del término, no creo que se trate de hacer vasallo a nadie. Fue un triunfo amplísimo, irrebatible, ¿Pero debe verse como un triunfo avasallador?".

“Me parece que no… no se puede hacer vasallos a 23 millones de ciudadanos que no votaron con la mayoría, que no son minoría ínfima y aunque lo fueran no deben ser avasallados”, expuso.