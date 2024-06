¿Cómo son las boletas para votar? Así debes marcarlas

¿Cómo son las boletas?

Al frente de la boleta encontrarás el encabezado que te indica el proceso electoral federal en curso que es el 2023-2024 y el tipo de elección: Presidencia.

Encontrarás los datos electorales, es decir, la entidad federativa, la circunscripción plurinominal y el distrito electoral al que perteneces.

Además, el talón que es donde el funcionario de casilla desprende la boleta electoral de lado izquierdo y que incluye el número de folio.

Las boletas incluyen tres veces a Claudia Sheinbaum y tres veces a Xóchitl Gálvez; una a Jorge Álvarez Máynez. (Fotos: INE)

La boleta electoral está dividida en ocho recuadros con los emblemas y nombres de los partidos políticos que participan en la contienda presidencial, así como el candidato o candidata que postulan.

Es así que habrá tres recuadros con los emblemas y nombres de los partidos, por ejemplo, en el caso de la coalición opositora, encontrarás recuadros para PAN, PRI y PRD, además el nombre de la candidata que postulan: Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

Otros tres recuadros correspondientes a Morena, PT y PVEM, donde estará el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo.

En un recuadro aparte estará el nombre de Jorge Álvarez Máynez, impulsado por MC.

Y finalmente, en el octavo recuadro habrá un espacio en blanco, es decir, sin emblema y nombre de algún partido político. En este espacio, si así lo prefieres, puedes votar por una candidatura no registrada escribiendo su nombre.

Todas las boletas tienen el nombre de la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, y de la encargada de despacho de la Secretaría General del Instituto, Claudia Edith Suárez Ojeda.

Cómo marcar la boleta

Debes saber que solo puedes marcar con una X, una palomita o algún otro símbolo de aprobación en un solo recuadro, dos recuadros o los tres recuadros de la misma coalición.

El consejero Martín Faz detalló que los ciudadanos pueden votar por el partido A, B o C de una coalición. Cada partido político aparecerá con su nombre y emblema.

Se puede votar únicamente por el partido A, por el A y B, por el A y C o por el A, B y C, pero al final solo contará por un sufragio. O bien, por aquel partido o la candidatura, que no vaya en coalición.

“Si votas por un solo partido, es suficiente, pero si quieres hacerlo por dos o los tres de la coalición, no hay ningún problema”, indicó en entrevista, al recordar que la forma más fácil de emitir el voto es guiarse por el o la candidatura o partido de tu preferencia.

Sin embargo, aclara que en la papeleta no se debe marcar por una candidata o candidato de distinta coalición, porque el voto se anula.

¿Quiénes aparecen en la boleta electoral?

En la parte superior de la boleta electoral se identifica el tipo y año de elección.

En este caso, el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y el cargo a elegir: Presidencia.

La boleta se integra por ocho recuadros con los logotipos del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Morena, así como un recuadro en blanco en donde aparece la leyenda:

“Si desea votar por alguna candidatura no registrada, escriba en este recuadro el nombre completo".

El nombre de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, aparece en los recuadros con los emblemas del PAN, PRI y PRD, seguido de la forma en que es conocida por la población entre comillas: “Xóchitl Gálvez”.

A su vez, el nombre de la abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, está en los recuadros con los emblemas de Morena, PT y PVEM.

Mientras que el de Jorge Álvarez Máynez, solo aparece en el recuadro de Movimiento Ciudadano, partido que determinó ir solo en la contienda federal.

Mecanismos de seguridad

Desde la década de 1990 los mecanismos de seguridad en la boleta electoral han sido un elemento esencial asociado a la producción, y en cada proceso electoral se han incorporado nuevos mecanismos para que tanto la ciudadanía como los actores políticos puedan confiar en este elemento central de la democracia, que es la boleta.

Por ejemplo, hasta 1997 las boletas se imprimían en papel convencional, con sello de agua, elementos de microimpresión y tinta invisible.

Del año 2000 a la fecha en la producción de la boleta, además de incorporarle otros elementos de seguridad al proceso de impresión se utiliza un papel seguridad de 90 gramos, que contiene una marca de agua propia del INE y que actualmente es bitonal.

Además, cuenta con fibras ópticas visibles e invisibles, de colores específicos, que le confieren en su conjunto los elementos de seguridad necesarios que le hacen absolutamente confiable e infalsificable.