Así votaron candidatos presidenciales y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Acompañados por sus familias, las y los candidatos a la Presidencia llegaron cerca de las 08:00 horas a las casillas que les corresponde en la Ciudad de México.

Acá te contamos que dijeron los y las candidatas al acudir a votar.

Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" acudió a votar este domingo acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, en la casilla de la sección 3960, en Tlalpan.

Al salir de su casa, Sheinbaum declaró a medios que este domingo sería un "día histórico".

Tras hacer fila y esperar poco más de una hora, Sheinbaum emitió su voto y declaró a medios de comunicación que su voto presidencial fue por Efigenia Martînez.

Con gritos de ¡presidenta, presidenta! y ¡es un honor estar con Claudia, hoy! fue recibida la candidata presidencial.

Durante casi una hora la abanderada estuvo formada para poder votar y al salir informó que lo hizo por la exdiputada federal.

“Por la presidencia voté por Efigenia Martinez, todo lo demás ya saben”, dijo al salir de la casilla.

Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, votó en la casilla de la calle General García S/N, colonia Reforma Social, Escuela Primaria El Chamizal.

La candidata presidencial de la oposición, acompaña de sus hijos Diana Gálvez y Juan Pablo Gálvez, señaló que estas elecciones fueron las más violentas en la historia de México, pues han asesinado a más de 25 candidatos.

“Ya no fue una jornada tranquila. Lamento mucho que más de 25 personas no lleguen a esta jornada” (…) Se hablan de 25, 30, pero ellos no están aquí y eso si es lamentable. Es la jornada más violenta en la historia de México”, mencionó al salir de su casa.

Desde la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pidió a los funcionarios de casilla que “aguanten” porque será una jornada “reñida” y “difícil”. “Aguanten, va a ser una jornada dura, difícil, reñida. No es un día de campo para los que creían que esto era un trámite. Hay una gran participación”, declaró la contendiente.

La candidata comentó que hoy México tiene la posibilidad de elegir a la primera mujer presidenta y enfatizó que los mexicanos escogerán qué futuro quieren para los próximo años.

Entre gritos de “presidenta, presidenta”, “Xóchitl, te amo” y “gracias, Xóchitl”, además de carteles de apoyo, los vecinos recibieron a la presidenciable.

Sin embargo, hubo un vecino que salió a gritarle “corrupta” e “inepta”. “Yo soy vecino desde siempre y a ella apenas le alcanzó, porque los dueños de las lomas le dieron una covacha allá atrás, pero esta equivoca, porque ella no sabe gobernar la delegación. ¿Cómo va a querer ser presidenta?”, dijo este este hombre que se identificó Luis Perales.

Casi dos horas después de haber llegado a la casilla, la candidata pudo ejercer su voto.

Jorge Álvarez Máynez

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acudió a votar este domingo, acompañado de su hijo, en la casilla de la sección 4533, en la colonia Condesa.

Tras emitir su voto, Máynez mostró la tinta indeleble en su dedo poco antes de las 9:30 de la mañana.

El candidato aseguró que respetará los resultados de la elección presidencial de este 2 de junio, pero denunció que el proceso fue inequitativo.

“Es una democracia imperfecta la que tenemos. Hay que luchar porque la democracia sea cada vez mejor”, aseguró.