En el último día de campañas, AMLO ignora veda y presume logros de gobierno

De acuerdo con la información de Coneval, la pobreza laboral se redujo en un 1.9%, a 37.3% en el primer trimestre de 2024, en comparación con los datos para el mismo periodo de 2023.

El mandatario festejó esos datos, pero los presentó en comparación con otros sexenios. Y antes de difundir las gráficas atribuyó a los presentes en su conferencia de prensa la decisión de dar a conocer esa noticia.

“Ayer hubieron (sic) datos del Coneval, se redujo la pobreza laboral en México… a ver, pon el dato. ¿Tienes ahí? ¿Es buena noticia, no?. Porque tiene que ver con todos y sobre todo con la gente más necesitada, que son nuestros hermanos, nuestros semejantes, porque la felicidad de ellos es también felicidad de nosotros. Si les va bien a ellos nos va bien a nosotros, todos".

“35.8, no se veía esto desde que se tiene la serie. Vamos bien. ¿Tienes otro? Este es de los gobiernos: pobreza laboral con Calderón 40.5%, con Peña Nieto 42.5%, respectivamente, en su sexenio se redujo a 37.3%”, presumió.

El mandatario tiene más de 20 órdenes con medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que no emita pronunciamientos de carácter electoral en medio del proceso electoral federal.

Además, desde el 1 de marzo en que iniciaron las campañas federales tiene prohibición expresa, establecida en el artículo 134 de la Constitución, para difundir propaganda gubernamental que pudiera generar inequidad en la contienda, como lo son los logros de gobierno o la inauguración de obras públicas.

Es debido a estas prohibiciones que al inicio de las campañas anunció que respetaría la ley y él y los funcionarios que participaran en las conferencias estaban restringidos para no violar las prohibiciones.

"En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de Gobierno, obra pública e, incluso, emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía", aseguró entonces el mandatario.

De hecho todas las conferencias del presidente desde hace meses inician con un mensaje grabado, en el que se lee un acuerdo emitido por el INE el 21 de septiembre de 2023 contra el presidente López Obrador, en el marco de la queja presentada por la abanderada presidencial opositora Xóchitl Gálvez por el presunto uso indebido de recursos públicos, violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda.

En el mensaje se detallan las prohibiciones, resultado de las medidas de tutela preventiva que lo obligan a no emitir expresiones que generen inequidad en el proceso.

“Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar los recursos públicos que tienen bajo su responsabilidad sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos”, se advierte.

El pasado 8 de mayo, el jefe del Ejecutivo anunció que este jueves 30 y viernes 31 no habría conferencia matutina para no violar la veda electoral que arrancará a media noche de hoy.

Antes de difundir los logros de su gobierno dijo que no habrá mañaneras sino hasta el lunes, pues el sábado viajará a las Islas Marías para una ceremonia con la Secretaría de Marina.

Durante su conferencia emitió opiniones en contra de sus adversarios políticos, al referirse a la inseguridad y la violencia: acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber pactado con el narcotráfico y criticó que legisladores de oposición hayan recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la reforma a las afores.

“No los entiendo… dicen se van a robar el dinero de los trabajadores, es para los trabajadores. No hay ninguna razón (para impugnar), no presentan argumentos . No están para defender a los trabajadores, son parte de la asociación delictuosa que dominaba a México”, mencionó.