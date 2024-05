Con lonas, la Iglesia católica llama a votar de manera informada

El CEM publicó el mensaje “Por el bien de México: participación y civilidad para construir democracia y unidad , publicado el pasado 22 de mayo, en el que los obispos recordaron que las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, firmaron en marzo pasado el “Compromiso Nacional por la Paz” elaborado por la Iglesia.

Entre las exhortaciones de los obispos de la CEM ante las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, a las que están convocados 98 millones de mexicanos , para elegir a quien llevará las riendas de la nación en los próximos seis años, se encuentra el llamado a las Fuerzas Armadas “colocándose del lado correcto de la historia”

Los 7 puntos de iglesia católica para el 2 de junio

La CEM enlistó los siete pasos hacia la verdadera democracia.

1. Que la ciudadanía salga a votar en libertad. “No tengamos miedo de salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie, ni para votar ni para no salir a votar; ni para hacerlo por dádivas, amenazas o presiones de cualquier tipo", señalaron.

2. Que los ciudadanos que, escogidos como autoridades en las Mesas de votación y en las Casillas, cumplan su deber ciudadano, sabiendo que la población entera agradece su servicio, así como su entrega imparcial a la causa democrática”. Ellos son –recuerdan los obispos– quienes deben ser ciudadanos imparciales, serios, honestos y objetivos.

3. Que los partidos políticos demuestren su talante democrático “evitando la tentación, presente todavía, de moverse al margen de la Ley y de la ética política”. “Para nadie es conveniente ganar como fruto de trampas y fraudes; deben rechazar las prácticas ilegales para no manchar el proceso; es importante en la democracia saber ganar y saber perder”.

Una pancarta que dice "Vota” se exhibe sobre la valla de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, México, el 25 de mayo de 2024. (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

4. Que las Autoridades Electorales del país ejerzan sus responsabilidades con profesionalismo, apego a las leyes electorales y a la ética de la responsabilidad. “Aún en medio de las limitaciones en que se encuentran por el acoso de otros poderes, es momento de manifestar su imparcialidad por el bien del país, fortaleciendo la democracia y derrotando todo intento de fraude electoral”.

5. Que los Medios de Comunicación sirvan a servir a la nación informando con veracidad, con ética y oportunidad a la ciudadanía, sobre el devenir de este proceso. “Recordemos que el manejo de la información es ya una forma de hacer política”. “La libertad de opinión y la responsabilidad en la comunicación son principios fundamentales de la democracia”.

6. Que las autoridades correspondientes cuiden a los ciudadanos y a los candidatos a puestos de elección popular de las agresiones del crimen organizado y demás grupos delincuenciales que intentan influir en el proceso electoral con amenazas, con violencia e incluso con asesinatos, buscando sus intereses ilegítimos.

El llamado a votar también se realiza desde iglesias católicas en el Estado de México. (Foto: Dolores Luna)

7. Que las Fuerzas Armadas de México (La Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Marina), actúen con una alta responsabilidad, en favor de la construcción de la seguridad nacional y la paz social, “colocándose del lado correcto de la historia”, en el cumplimiento de la legalidad y la conservación de la paz social. Y “como última instancia para Limitar las acciones de quienes no acepten los resultados”.