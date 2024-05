Giovani Gutiérrez: “En Coyoacán, no le van dar paso a la ocurrencia”

La lucha por retener un territorio

Giovanni Gutiérrez busca mantener el territorio ganado por la oposición en 2021 y cerrarle el paso a Morena en demarcaciones ganadas el 2 de junio.

El alcalde con licencia afirma que se mantiene concentrado en su campaña a la reelección pese a los ataques y polémicas protagonizadas por su contendiente, la morenista Hannah de la Madrid, quien en plena campaña fue ventilada en un video discutiendo con una vecina.

Morena busca arrebatar la demarcación. ¿Hay competencia política actualmente en Coyoacán?

Como servidor público, estamos expuesto a reclamos de los vecinos, eso es completamente normal hicimos los miércoles contigo donde llegan con el alcalde o llegan con los directores generales y ponen su gestión su queja, su reclamo, hasta nos dan ideas y nosotros las recibimos con mucho gusto sin molestaros, contrario a lo que hizo la candidata del otro partido, que van y le reclaman y le dice a una señora de la tercera edad no seas este corriente ¿que es eso? eso es clasismo y ahí está en el video yo no lo hice, yo no lo edité, no es inteligencia artificial está corriendo porque se hizo viral, los vecinos lo hicieron viral, cuando estás en la política es como si fueras al mar y no te gusta la sal, pues no, no eres una estrella de rock para que todo lo que digas te lo aplaudan, tus patrones son los vecinos, tienen derecho a reclamarte y tú tienes la obligación de escucharlos pero no tienes ningún derecho a decirles corrientes porque eso a nosotros se nos hace una grosería.

En la empresa me enseñaron a respetar a la competencia, yo soy muy respetuoso con la competencia, pero la competencia (Morena) solo se fija que hacemos nosotros para criticarnos, tenemos una tarjeta que se llama La Imparable de ayuda a personas vulnerables, a madres jefas de familia, a atletas y esa candidata dice en sus discursos que esa es una 'tarjetucha pedorra', o sea, no te puedes expresar así cuando quieres ser representante popular.

En este momento la desesperación ya invadió su casa de campaña pero ya invadió a esa misma persona ya comienza a cometer o desde el principio comenzó a tener errores de esta magnitud y lo único que hace es fijarse en lo que hago yo.

¿Por qué a Morena le interesa tanto Coyoacán?

Hay tres alcaldías donde nunca ha ganado Morena en historia Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán es una de ellas. Aquí en Coyoacán saben que tienen un alcalde de licencia y que va a regresar a la alcaldía con un equipo muy profesional.

En Coyoacán nadie le abrirá las puertas a la inexperiencia, no le van a dar paso a la ocurrencia y no le van a dar paso a la majadería, Giovani Gutiérrez

Coyoacán me parece que es un una alcaldía diferente a todas las alcaldías de la República, Coyoacán es la cuna y es el epicentro cultural de toda la Ciudad de México, aquí en Coyoacán está la UNAM, han vivido mujeres y hombres célebres y siguen viviendo artistas, poetas, dramaturgos, deportistas, aquí se va a inaugurar otra copa del mundo, pero yo no estoy trabajando nada más para la copa del mundo, estoy trabajando porque aquí viven nuestros niños, nuestros adultos mayores ¿por qué ellos quieren o se empecinan en Coyoacán? pues porque lo ven como un sueño inalcanzable lo ven como una Utopía, una Utopía que no será.