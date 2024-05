Sheinbaum y Gálvez miden fuerzas en Naucalpan, pero con 4 km de distancia

Panistas defiende "corredor azul"

La contendiente de la coalición de Fuerza y Corazón por México, se reunió con sus simpatizantes en el Deportivo Santa Cruz Acatlán, en donde –según se equipo– reunió al menos a unas 10 mil personas, la mayoría vestidas de azul, pues este municipio es gobernado por el PAN y es parte del llamado “corredor azul”.

Durante el evento, estuvo acompañada por Angélica Moya, quien busca su reelección como alcaldesa de Naucalpan; la candidata presidencial prometió a los naucalpenses que resolverán el problema del agua y de la contaminación, ya que dijo que es una de las mejores ingenieras del país, que sabe resolver problemas.

“Me comprometo a resolver dos temas que les aquejan: la contaminación de la refinería de Tula. Ya basta de estar en el Hoy no circula; ya basta de contingencias. La disque científica no sirvió para nada, no pudo resolver el tema de la contaminación y no pudo resolver el tema del agua. Esos dos temas los vamos a resolver”, dijo.

En tanto, Enrique Vargas, candidato a senador y también líder político en el Estado de México, comentó que Claudia Sheinbaum estaba cerca, pero con 3,000 simpatizantes, en lo que ellos tenían 14,000.

“Les quiero informar que muy cerca de aquí están los de la otra alianza con 3,000 personas y aquí somos más de 14,000. Ya les ganamos”, dijo mientras los asistentes gritaban “fuera Morena, fuera Morena”.

Además, le prometió a Xóchitl Gálvez ganar la entidad para la presidencia del país y aseguró que también obtendrían los escaños y curules de esta entidad.

“Todo el corredor azul nos vamos a llevar, y los distritos locales, distritos federales y el Senado. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede”, gritó.

El panista pidió a quienes serán representantes de partidos en las casillas, no faltar y “defender este triunfo”.

“Tengan confianza. Más bien les digo, tengan fe, Dios está con nosotros. Vamos a ganar”, mencionó.