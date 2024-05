Lizbeth Gutiérrez, candidata al Senado en Sonora, declina por Beltrones

"Primero, se me registró como afromexicana, y segundo, no se me ha permitido hacer campaña. Me han cerrado las puertas del partido y me han obstruido la oportunidad de acceder a foros de exposición pública de mis propuestas.

"Como mujer, como persona y como aspirante a un ejercicio político profesional me niego a ser parte de una farsa. En un acto de protesta, hago un llamado al voto útil, ratifico mi convicción a los principios del Partido Verde: libertad, justicia, amor, y este 2 de junio mi voto será para el candidato Manlio Fabio Beltrones”, expresó la candidata.

Explicó que ya formalizó esta denuncia por violencia política de género en contra del delegado, con la intención de que se emprenda una investigación y se haga justicia por las afromexicanas y las mujeres "que ven con recelo" la participación política.

Denuncio violencia política de género. Necesitamos orden, por eso mi voto es por @MFBeltrones pic.twitter.com/9LjdOVaIsk — Dra. Lizbeth Gutiérrez Obeso (@lapoliverde) May 21, 2024

Después, en la misma plataforma, Manlio Fabio Beltrones, candidato del PRI-PAN-PRD a un escaño en la Cámara Alta, agradeció la declinación y calificó a la candidata como “valiente”, además de que le ofreció llegar "juntos" al Senado.

Reconozco la valentía de la Dra Lizbeth Gutiérrez, @lapoliverde , al denunciar la violencia política de género de la que es objeto. Asimismo agradezco el valioso apoyo que nos ofrece en la campaña rumbo al @senadomexicano . En conjunto, construiremos una agenda para hacer que lo… pic.twitter.com/odRAntKJxU — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) May 21, 2024

La declinación se trata de un acto más simbólico, en el cual el candidato o la candidata anuncia su decisión de ya no buscar el cargo y comúnmente llama a sus simpatizantes a votar por otra de las fuerzas políticas .