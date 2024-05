Los momentos de los tres debates presidenciales que no se olvidarán

Tercer debate

En el tercer debate, la discusión de los candidatos fue más allá de las propuestas de cada uno en materia de política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior y democracia, pluralismo y división de poderes.

Fue así que las y el candidato respondieron críticas y acusaciones con frases, gráficas y adjetivos.

Gálvez se lanza contra Sheinbaum por usar imagen de la Virgen de Guadalupe

Uno de los momentos más polémicos del debate fue cuando Gálvez reclamó a Sheinbaum "utilizar la religión de forma oportunista".

“Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras: las dos tuvimos un encuentro con el Papa Francisco. ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? Tienes derecho a no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso se llama hipocresía. Por cierto, ¿Quieres cerrar las iglesias? Eso me lo está preguntando la gente en la calle”, acusó Gálvez.

En respuesta a este señalamiento, Sheimbaum aseguró que habría una explicación para este tema que se daría a conocer este lunes.

Gobernadores prófugos o en la cárcel

Durante el tercer encuentro cara a cara, en donde Gálvez lanzó varias acusaciones en contra de Sheinbaum y Morena por su presunta relación con el narcotráfico, la morenista atacó en varias ocasiones a la candidata de oposición, reprochando su relación con exgobernadores del PRI y PAN buscados por la justicia en diferentes casos judiciales

“El PRIAN tiene más gobernadores presos y prófugos que en funciones”, dijo la candidato con un cartel en la mano donde podían verse los rostros de exfuncionarios como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, Javier Duarte, de Veracruz, o Roberto Sandoval, de Nayarit.

Los "García"

En medio de la discusión por el tema de seguridad, el apellido García centró la atención pues el emecista señaló que en el caso se Sheinbaum existe un papel cuestionable con Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad capitalino, con Gálvez también hay un Genaro García Luna, con un papel cuestionable como exsecretario de Seguridad Pública de México, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

El emecista aprovechó los reproches en el tema de seguridad y aseguró que, de ganar, con él no se preocuparán de quién es el peor "García", en referencia a Genaro García Luna y Omar García Harfuch.