Morena exige que INE deje de usar color rosa, “apropiado por campaña de Xóchitl”

Se trata, añadió, de millones de personas sin un solo acarreo, porque es gente libre, que está interesada en participar en la vida pública del país y que no hayan invitado a su candidata Claudia Sheinbaum Pardo por no encontrar ningún tipo de similitud real, auténtica en sus propuestas, por no considerarla confiable, creo yo, si no la hubieran invitado.

“Ya me imaginé al Presidente de la República con pompones en las manos, en la mañanera, echándole porras a Claudia Sheinbaum. Y eso que viene del erario público, es dinero emanado de las y los mexicanos con el que él le hace publicidad. Eso sí no lo contabilizan. Reto a esta institución a que también lo contabilicen al Presidente de la República en sus mañaneras, y aparte establecer la responsabilidad del dinero público que ejerce en sus mañaneras”, expresó.