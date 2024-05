Más descalificaciones y reproches en el último debate por Tabasco

En su oportunidad, la candidata de MC, Minés de la Fuente Dagdug, arremetió también contra Javier May al recordarle los señalamientos por corrupción que han marcado sus cargos anteriores, mencionando desfalcos documentados por la Auditoría Superior de la Federación.

📌 #ÚltimaHora

En un espacio para replicas en el 2do. Debate a la Gubernatura del Estado de #Tabasco la candidata Minés de la Fuente de Movimiento Ciudadano “le tira a Javier May” por supuesta corrupción, mientras que el candidato de Morena la exhibe por sus “vínculos con el… pic.twitter.com/JalziWy3l6 — Zona Política (@ZonaPolitica_) May 14, 2024

Lo que dijo el morenista causó ruido, pues le espetó la influencia que tiene su esposo, el expriista Gerald Washington Herrera Castellanos, en su carrera. "Es una pena que ella esté haciendo campaña mientras su esposo aspira a ser diputado plurinominal. Lo hubieras puesto a caminar a él, no tú ", le dijo.

De la Fuente defendió la labor de su marido al asegurar que cuando fue diputado local actuó de forma crítica y no avaló las llamadas 'Ley Garrote' y 'Ley Dedazo' de Morena, que ahora el propio Javier May pretende revocar. "Yo tengo las manos limpias y a mí no me han corrido de ningún lugar," le refutó.

Educación, economía y pobreza, los ejes del debate

Moderado por el comunicador Gilberto Quezada, el evento abordó temas como educación, economía, empleo y pobreza, así como infraestructura y servicios públicos.

La seguridad fue otro tema que se tocó de manera reiterada, mientras el representante del Sol Azteca, Juan Manuel Fócil, dijo que los gobiernos actuales “se quedan como las momias y no hacen nada” contra la delincuencia, las candidatas señalaron que la gente tiene miedo y los niños y jóvenes no pueden salir con tranquilidad a las calles.